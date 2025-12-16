Cambio de mando en ARCA: renunció Juan Pazo y Andrés Vázquez asumirá la dirección ejecutiva

El funcionario dejará su cargo el 18 de diciembre para regresar al sector privado. El actual titular de la DGI será su sucesor, garantizando la continuidad de las políticas tributarias del Ministerio de Economía.

El Ministerio de Economía confirmó este martes una importante modificación en la estructura de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Juan Pazo, quien lideraba el organismo desde la reestructuración de la antigua AFIP, presentó su renuncia ante el ministro Luis Caputo. En su reemplazo, el Gobierno designó a Andrés Vázquez, actual director de la Dirección General Impositiva (DGI).

A través de un comunicado oficial, la cartera económica informó que la salida de Pazo se debe a su decisión de retomar su actividad en el ámbito privado. No obstante, se aclaró que el exfuncionario continuará colaborando externamente con el equipo de Caputo para «potenciar el crecimiento de la economía argentina».

Los hitos de la gestión de pazo

Durante su paso por la conducción de ARCA, que inició el 11 de diciembre de 2024, Pazo encabezó lo que el Gobierno define como una «profunda transformación» del sistema recaudador. Entre los logros destacados por el Ejecutivo se encuentran:

Simplificación normativa: Reducción de regímenes informativos para facilitar trámites.

IVA Simple y Ganancias: Implementación de regímenes simplificados para contribuyentes.

Inocencia Fiscal: El impulso del proyecto de ley homónimo que será tratado en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Pazo, con un fuerte perfil empresarial previo como CEO del Grupo De Narváez y fundador de Invernea, cierra así una etapa de un año de gestión en la que fue pieza clave para el rediseño del organismo.

Andrés Vázquez: continuidad y experiencia técnica

La sucesión quedó sellada mediante el Decreto 890/2025, publicado en el Boletín Oficial, el cual establece que tanto la renuncia de Pazo como la designación de Vázquez entrarán en vigencia el próximo 18 de diciembre.

Vázquez es visto como una figura de continuidad técnica y política. Profesor de Finanzas y Derecho Tributario, ya se desempeñaba como titular de la DGI desde octubre de 2024. Su ascenso a la dirección ejecutiva de ARCA busca consolidar el rumbo trazado por el presidente Javier Milei y el ministro Caputo en materia fiscal y aduanera.

Desde el Palacio de Hacienda resaltaron que su trayectoria garantiza la estabilidad del organismo en un momento clave, donde se busca profundizar la desburocratización y mejorar la eficiencia en la recaudación nacional.