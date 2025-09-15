La dueña del famoso salto natural, Marta Ander Egg, insiste: «No está habilitado»

La dueña del predio clausurado desde 2007 reitera que el lugar es peligroso y pide a los visitantes que respeten la prohibición.

Marta Ander Egg, propietaria del popular Salto, ha vuelto a emitir una advertencia a la comunidad: el predio no está habilitado para el público. A pesar de que el famoso salto natural, ubicado cerca de Libertador San Martín, se encuentra legalmente clausurado desde 2007, la dueña lamentó que la gente siga ingresando, poniendo en riesgo su seguridad.

Ander Egg relató un incidente reciente donde tuvo que llamar a la policía para desalojar a un grupo de personas que había entrado sin permiso. «Si ingresan, pasan a ser intrusos», afirmó, destacando que su posición no es una cuestión personal, sino una medida de seguridad. Explicó que el lugar es «peligroso» debido a su profundidad y a los bordes que se están desmoronando, y que no cuenta con las condiciones ni los servicios para recibir visitantes.

La propietaria también criticó a los medios que han difundido imágenes del lugar como un atractivo turístico, lo que ha generado confusión y un flujo constante de personas. Además, denunció actos de vandalismo y robos en su propiedad, que pertenece a su familia desde 1880. A pesar de los desafíos, Ander Egg reiteró su llamado a la comunidad a respetar la prohibición para evitar accidentes y daños.(Con información de Estación Plus Crespo)