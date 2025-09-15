Un niño oriundo de Ramírez fue mordido por una yarará

El menor de 5 años, que se encontraba pescando con su familia en la zona rural de Don Cristóbal, recibió suero antiofídico y se encuentra estable en el Hospital San Roque de Paraná.

Un niño de 5 años, oriundo de General Ramírez, resultó herido tras ser mordido por una serpiente yarará este domingo por la tarde en el departamento Nogoyá. El incidente ocurrió en la zona rural de Don Cristóbal, mientras el menor se dirigía a un lugar de pesca con su familia.

Según fuentes policiales, el niño pisó accidentalmente a la serpiente, que lo mordió en la pantorrilla derecha. Ante la emergencia, fue trasladado de inmediato al Hospital San Roque de Paraná. Allí recibió la atención médica necesaria, incluyendo la aplicación de suero antiofídico, y su estado de salud es favorable.

El último parte médico indica que el menor se encuentra estable y fuera de peligro. Las autoridades reiteraron la importancia de tomar precauciones en zonas rurales, donde habitan este tipo de serpientes venenosas, y de buscar asistencia médica de manera urgente ante cualquier incidente similar.(Informe Litoral)