Torneo de Apertura: el Kempes será la sede de la gran final y ya hay cruces para los octavos

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) terminó con el misterio y anunció oficialmente la hoja de ruta para la definición del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El dato más relevante de la confirmación es la elección del Estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba, como el escenario donde se disputará la final el próximo domingo 24 de mayo. De esta manera, el fútbol argentino vuelve a apostar por una sede neutral de gran capacidad para coronar al nuevo campeón, manteniendo la tendencia de las últimas definiciones de postemporada.

La acción de los octavos de final comenzará este mismo sábado con una agenda cargada de adrenalina. En esa jornada inicial se destacan los choques entre Talleres y Belgrano, en una nueva edición del clásico cordobés, y el duelo entre Boca y Huracán. También saldrán a la cancha Argentinos Juniors frente a Lanús e Independiente Rivadavia contra Unión de Santa Fe. Cabe destacar que este último cruce es el único que permanece bajo un manto de duda, ya que el Tatengue aún no selló su clasificación y depende de los resultados que obtengan Defensa y Justicia e Instituto en sus respectivos compromisos del lunes.

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El domingo se completará la llave de octavos con enfrentamientos de gran peso histórico: River se medirá ante San Lorenzo, Estudiantes de La Plata chocará con Racing, Rosario Central enfrentará a Independiente y Vélez cerrará contra Gimnasia de La Plata. Según informó el ente regulador del fútbol nacional, el calendario será sumamente exigente para los planteles que logren avanzar, ya que los ganadores del sábado jugarán sus partidos de cuartos de final el martes, mientras que los vencedores del domingo lo harán el miércoles, con horarios que se definirán en las próximas horas.