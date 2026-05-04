El Senasa realizó inspecciones en plantas de alimentos para animales en Entre Ríos

Los operativos se llevaron a cabo en Larroque y Urdinarrain para verificar que no se utilicen proteínas prohibidas y prevenir enfermedades como el Mal de la vaca loca.

Facebook Twitter WhatsApp

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) llevó adelante una serie de operativos de inspección y toma de muestras en plantas elaboradoras de alimentos para animales ubicadas en las localidades de Larroque y Urdinarrain, en el departamento Gualeguaychú. Estas acciones forman parte de las tareas de control que realiza el organismo en la provincia de Entre Ríos para garantizar la seguridad en la cadena de producción agroalimentaria.

Las tareas de control estuvieron a cargo de la Supervisión de Inocuidad de Productos de Origen Vegetal y Piensos del Centro Regional Entre Ríos, bajo el programa de fiscalización que busca verificar que no se utilicen proteínas de origen animal prohibidas en la fabricación de alimentos para rumiantes. Este tipo de vigilancia epidemiológica es clave para prevenir la Encefalopatía Espongiforme Bovina, comúnmente conocida como el Mal de la vaca loca, y asegurar así tanto la sanidad del ganado como la inocuidad de los productos que llegan al consumidor final.

Durante las visitas a los establecimientos, los agentes del organismo fiscalizaron las instalaciones y los procesos de producción, además de extraer muestras especiales que luego son derivadas a laboratorios oficiales para descartar la presencia de ingredientes no autorizados. De acuerdo con la normativa vigente establecida por la Resolución 1416/2014, todas las plantas del sector tienen la obligación de implementar Buenas Prácticas de Manufactura y contar con el aval técnico de un profesional matriculado para poder operar.

La fiscalización se adapta según la actividad específica de cada comercio o planta para optimizar los resultados. En las fábricas elaboradoras el foco estuvo puesto en la higiene, el mantenimiento de la maquinaria y la trazabilidad de los insumos, mientras que en los depósitos y distribuidoras se supervisaron las condiciones de almacenamiento, la limpieza general, el control de plagas y el correcto rotulado de la mercadería destinada a la venta. Con estos operativos, el Senasa busca sostener los estándares de calidad y transparencia en todas las etapas de la producción ganadera.