Choque entre una camioneta y una moto en Nogoyá dejó a una joven con heridas graves

El siniestro vial se produjo en el bulevar Sarmiento y Maipú, donde colisionaron una Toyota Hilux, conducida por una mujer de 47 años y una Rouser NS 160 al mando de una joven de 28. La conductora de la moto sufrió lesiones en las pelvis y tuvo que ser trasladada al Hospital San Martín.

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Un grave accidente de tránsito se produjo en la ciudad de Nogoyá este miércoles alrededor de las 12.50. El siniestro sucedió en bulevar Sarmiento y Maipú entre una Toyota Hilux, conducida por una mujer de 47 años y una moto marca Rouser NS 160 en la que se trasladaba una joven de 28 años.

Según el parte policial enviado a Informe Litoral, la camioneta circulaba por el mencionado boulevard en dirección norte a sur, habría intentado tomar calle Maipú cuando fue embestida en su parte frontal derecho por la moto que venía en dirección sur a norte por la misma arteria (en sentido contrario a la camioneta).

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La conductora del rodado de menor porte fue trasladada al hospital local (San Blas) donde se constataron lesiones en la pelvis, por lo que fue derivada al Hospital San Martín de la ciudad de Paraná para una atención especializada.

Personal de la División Policía Científica, realizó diligencias de rigor en el lugar, mientras que se solicitó colaboración a personal del Puesto de Control Vial Nogoyá para realización de test de alcoholemia a las conductoras, dando negativo en ambos casos.