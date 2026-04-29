Paraná: persecución y un detenido tras cruzar semáforos en rojo por Av. Ramírez

Una camioneta Amarok circuló a gran velocidad poniendo en riesgo a terceros hasta que fue interceptada cerca de calle La Paz; el conductor terminó preso por resistirse a la autoridad.

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Una peligrosa maniobra vial terminó con una persecución policial y un detenido en la zona céntrica de la capital entrerriana. Supo Informe Litoral que el incidente comenzó cuando una camioneta Volkswagen Amarok fue detectada circulando a gran velocidad por la Avenida Ramírez, donde el conductor ignoró las señales de tránsito y cruzó varios semáforos en rojo, generando una situación de alto riesgo para los demás ciudadanos. Tras un seguimiento controlado, los efectivos policiales lograron acorralar y demorar el vehículo pocos metros antes de su intersección con la calle La Paz.

Al ser interceptados, tanto el conductor como la mujer que lo acompañaba mantuvieron una actitud reticente y se negaron a colaborar con los uniformados durante el operativo de identificación. Ante esta conducta, se notificó al fiscal en turno, quien ordenó la inmediata detención del hombre por resistencia a la autoridad y la identificación formal de su acompañante. Finalmente, el rodado fue retenido por personal de tránsito de la ciudad de Paraná debido a las graves infracciones cometidas, quedando el detenido a disposición de la Justicia.

Del archivo: Fue detenido en Nogoyá tras ignorar una restricción judicial de acercamiento