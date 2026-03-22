Paraná: un motociclista quiso chocar a policías pero lo agarraron igual

Al momento del control quiso evadirlo y casi impacta a los funcionarios. Sin embargo, momentos después lo encontraron, lo demoraron en Tribunales y le secuestraron la moto.

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En el marco de los operativos nocturnos de la Policía y donde se pone especial énfasis en el control de las motos por el descontrol que producen algunos de los conductores, se llevó a cabo un procedimiento en calle Bravard y Soler de la capital entrerriana.

De acuerdo al parte policial enviado a Informe Litoral, durante este procedimiento, se intentó identificar a un motociclista que, al notar la presencia policial, realizó maniobras evasivas de riesgo, poniendo en peligro la integridad de los funcionarios. A tal punto que un efectivo, para evitar una posible colisión, se apartó del camino.

Sin embargo, a pesar de esta situación, el mismo vehículo fue localizado momentos después en calle Bravard, donde se logró demorarlo.

El fiscal interviniente fue informado de los hechos y dispuso la retención de la motocicleta, y que el individuo sea alojado en la Alcaidía de Tribunales.