Entre Ríos: la multa máxima por exceso de velocidad roza el millón de pesos

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El Gobierno de Entre Ríos oficializó una reforma clave en el régimen de infracciones de tránsito a través de la modificación del Decreto 863/24. La normativa, que lleva las firmas del gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Néstor Roncaglia, establece un nuevo sistema de castigos proporcionales para quienes excedan los límites de velocidad en rutas y calles de la provincia, buscando endurecer el control vial mediante un esquema escalonado.

A partir de este cambio, la gravedad de la multa se determina exclusivamente por el porcentaje de exceso sobre el límite permitido. El sistema parte de un piso de 200 Unidades Fijas (UF) para excesos leves de hasta el 10%, y asciende progresivamente hasta alcanzar las 400 UF en los casos donde el conductor supere en más del 100% la velocidad máxima. Esta metodología busca que la sanción económica sea directamente proporcional al riesgo generado en la vía pública.

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El impacto financiero de estas medidas es inmediato, ya que el valor de la Unidad Fija se calcula según el precio del litro de nafta premium. Con los recientes aumentos de combustibles, que situaron el valor de referencia por encima de los $2.400, el costo real de las infracciones sufrió un salto significativo. Actualmente, los montos se ubican en un rango que inicia en los $483.000 y llega a superar los $966.000 para las faltas más graves, consolidando uno de los regímenes de multas más costosos de la región.