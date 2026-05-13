Grave accidente entre una camioneta y una bicicleta en Nogoyá

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Un nuevo siniestro vial se registró este miércoles en la ciudad de Nogoyá, dejando como saldo a una mujer con lesiones de consideración. Alrededor de las 08:00 horas, las autoridades policiales fueron alertadas sobre un choque ocurrido en el cruce de las calles Fitz Gerald y Maipú. El incidente involucró a un vehículo utilitario Renault Kangoo II, que era conducido por un hombre de 50 años, y a una bicicleta marca Halley.

A raíz de la colisión, la conductora del rodado menor, una mujer de 56 años, resultó con heridas de gravedad. Según informaron fuentes oficiales a Informe Litoral, la víctima fue asistida de urgencia en el Hospital San Blas, donde el cuerpo médico constató que presentaba una fractura expuesta de tibia izquierda. Debido a la magnitud de la lesión, la mujer permanece bajo observación profesional.

En el lugar de los hechos trabajó el personal de la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica del impacto. El operativo contó además con la colaboración de agentes del Puesto de Control Vial Nogoyá y del área de Tránsito Municipal, quienes coordinaron las tareas de rigor y el labrado de las actuaciones pertinentes para estos casos.