Guerra abierta en la TV: Moria Casán apeló a su «lengua karateca» para desplazar a Cinthia Fernández

La conductora de "La mañana con Moria" utilizó la visita de una especialista en esoterismo para lanzar duras indirectas contra la panelista, tras el fuerte cruce mediático que mantienen.

El clima de tensión en el programa de Moria Casán alcanzó un punto de no retorno durante la última emisión de La mañana con Moria por la pantalla de eltrece. Luego de que Cinthia Fernández criticara públicamente a la conductora, la «Diva» decidió responder con su estilo característico, aunque evitó mencionar directamente a su todavía panelista. La escena se dio al inicio del ciclo, cuando la «duendóloga» Liliana Chelli ocupó el asiento vacío que dejó Fernández tras su ausencia de los últimos dos días, marcando un reemplazo cargado de simbolismo y picardía.

Durante el intercambio, Moria consultó a la invitada si sentía algún olor extraño en el estudio, utilizando la frase: “¿Hay baranda de gente que se evaporó?”. La respuesta de Chelli, quien aseguró sentir «olor a humedad» de un espíritu con «bragueta talle princesa», alimentó la retórica de la conductora, quien se burló del mote de “chihuahua” que recientemente le adjudicaron a la panelista en otros medios. El ida y vuelta dejó en claro que la relación profesional entre ambas está quebrada, transformando el aire del programa en un escenario de disputa personal.

Como cierre del episodio, la especialista realizó un ritual con semillas de mostaza frente a cámaras para, según sus palabras, «sacar la energía negativa» que supuestamente quedó en el lugar que ocupaba Fernández. Mientras Moria celebraba la limpieza energética, el futuro de Cinthia Fernández en el panel se vuelve cada vez más incierto, dejando abierta una de las confrontaciones más mediáticas de la temporada en la televisión argentina.