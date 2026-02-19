Paraná: siguen desaparecidas madre e hija tras el desborde del arroyo

Las fuerzas de seguridad desplazaron el operativo de búsqueda hacia la zona del Thompson y Villa Almendral ante la posibilidad de que la corriente las haya trasladado hacia el río Paraná.

En la capital entrerriana siguen desaparecidas una madre e hija luego de que la crecida del arroyo en calle Blas Parera destruyera su vivienda durante la madrugada del jueves. El desmoronamiento de la estructura, provocado por el intenso temporal, arrastró a los integrantes de la familia hacia el cauce. Mientras el personal de Policía y Bomberos logró rescatar al padre y a dos menores de edad, las dos mujeres restantes no han sido localizadas.

El operativo de rastrillaje, coordinado por Defensa Civil, se extendió desde el punto del siniestro hacia el arroyo Las Viejas y la zona de la Circunvalación. Debido a que el curso de agua desemboca en el río Paraná, se solicitó a los vecinos de los barrios El Morro y el balneario Thompson permanecer atentos a las márgenes del río. Los equipos de rescate mantienen la búsqueda activa en toda la cuenca hídrica para dar con el paradero de ambas personas.