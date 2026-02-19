Hallaron el cuerpo de Patricia Mena en el Arroyo Colorado tras el temporal en Paraná

Los restos de la mujer de 32 años fueron localizados a 400 metros de donde se produjo el desmoronamiento de su vivienda. Continúa la búsqueda de su hija Chiara, de 10 años.

La desesperada búsqueda de Patricia Mena (32) y su hija Chiara (10) sumó este jueves un capítulo de profunda angustia tras el hallazgo de un cuerpo en las inmediaciones de calle Amaro Villanueva y Altman. Los restos fueron localizados por equipos tácticos en un lateral del Arroyo Colorado, aproximadamente a 200 metros del «punto cero» donde la vivienda familiar fue literalmente arrasada por el desborde del cauce durante la madrugada. El hallazgo es el resultado de un despliegue coordinado entre la Policía de Entre Ríos, Bomberos y guardavidas, quienes trabajaron bajo condiciones climáticas adversas y un terreno sumamente inestable.

El operativo, que se extendió por más de diez horas ininterrumpidas, enfrentó serias dificultades debido a la persistencia de las lluvias y la fuerte correntada del arroyo. Según explicaron los rescatistas, la estrategia consistió en dividir los grupos de búsqueda desde Avenida Don Bosco hasta la zona de Ambrosetti, logrando finalmente divisar el cuerpo en un sector de difícil acceso cercano a donde se produjo el desmoronamiento inicial. Aunque las autoridades mantienen la cautela protocolar a la espera de las pericias de la Policía Científica, las primeras informaciones indican que se trataría de Patricia Mena, cuya familia ya se encuentra en el lugar recibiendo asistencia.

A pesar del hallazgo, el Jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, confirmó que el protocolo de emergencia sigue vigente y la búsqueda de la menor continúa activa. Equipos especializados en rescate acuático permanecen en la zona inspeccionando los cimientos de la casa siniestrada y las márgenes del arroyo, mientras los vecinos de la capital entrerriana siguen con extrema preocupación el desenlace de esta tragedia. La prioridad absoluta de las fuerzas de seguridad en estas horas es dar con el paradero de Chiara, redoblando los esfuerzos en los sectores donde el agua avanzó con mayor violencia.