Sigue el alerta por más lluvia en Entre Ríos

La semana empezó con alerta naranja y amarilla, según la región de la provincia. No descartan la caída de más agua, tormentas y granizo durante la presente jornada. El pronóstico para los próximos días en esta nota.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que rige una alerta por tormentas en Entre Ríos, con niveles amarillo y naranja, debido a la probabilidad de fenómenos de variada intensidad que podrían afectar a la región con lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica.

Según el organismo, el nivel amarillo indicó que el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, con precipitaciones abundantes en cortos períodos. Abarca Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay.

Estas condiciones podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

En cuanto a los valores de precipitación, el SMN estimó acumulados entre 40 y 80 milímetros, aunque no descartó que en algunos puntos se superen esos registros de manera puntual.

Alerta naranja: mayor intensidad y riesgo

Por otra parte, el nivel naranja advirtió sobre la posibilidad de tormentas fuertes o localmente severas, con fenómenos más intensos y persistentes en Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

En este caso, el informe detalló que las lluvias podrían ser aún más abundantes en períodos cortos, acompañadas por actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Asimismo, se previeron acumulados de precipitación entre 70 y 100 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma localizada, lo que podría generar anegamientos temporarios y complicaciones en áreas urbanas y rurales.

Los departamentos Gualeguay, Victoria Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay, que en un principio estaban bajo alerta amarilla, salieron de ese nivel y se mantienen sin alerta, tras la última actualización del SMN.

Nuevas lluvias y tormentas en Argentina durante los próximos días

Según indica Meteored, la semana del 23 al 29 de marzo estará marcada por una disminución de las precipitaciones en gran parte del país, aunque con dos momentos puntuales de inestabilidad: el lunes en el Litoral y el fin de semana en la región pampeana.

La semana comprendida entre el lunes 23 y el domingo 29 de marzo presentará un cambio en el patrón meteorológico respecto a los días previos, con una tendencia clara hacia la disminución de las precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional. Este escenario se da luego de un período con eventos de lluvias y tormentas de variada intensidad.

A nivel general, el comportamiento atmosférico estará dominado por condiciones más estables durante varios días consecutivos, aunque con dos ventanas bien definidas en las que la inestabilidad volverá a ganar protagonismo. Estas situaciones estarán vinculadas al desplazamiento de sistemas frontales y a la evolución de la humedad en capas bajas.

Desde el punto de vista térmico, no se prevén grandes anomalías. Las temperaturas se mantendrán dentro de los parámetros normales para el mes de marzo, con un leve ascenso progresivo especialmente en la segunda mitad de la semana, en línea con la rotación del viento hacia el sector norte.

Lunes con tormentas en el Litoral: el evento más importante de la semana

El primer momento destacado se concentrará en el lunes 23, cuando un sistema frontal frío permanecerá activo sobre la región del Litoral, especialmente en su porción sur. Este sistema será el responsable de generar lluvias y tormentas de variada intensidad.

En este contexto, no se descartan desarrollos convectivos más organizados que puedan alcanzar intensidad moderada a fuerte, con acumulados significativos en períodos cortos. Este escenario se suma a las precipitaciones registradas en días anteriores, lo que incrementa la importancia del evento.

Para el sector agropecuario, estas lluvias representan un aporte adicional de humedad en los perfiles, aunque también pueden generar excesos hídricos en zonas donde las condiciones ya son ajustadas. Esto podría afectar la transitabilidad y el avance de tareas en los campos.

Período estable y retorno de la inestabilidad hacia el fin de semana

A partir del martes y hasta el viernes inclusive, se establecerá un período de estabilidad en gran parte del país. Durante estos días, se observarán condiciones con escasa nubosidad y sin eventos significativos de precipitación.

El viento rotará del sector sur al norte, favoreciendo un progresivo aumento de las temperaturas y también del contenido de humedad en la atmósfera. Este proceso será clave en la preparación del ambiente para el siguiente episodio de inestabilidad.

Hacia el sábado y domingo, el incremento térmico y la mayor disponibilidad de humedad darán lugar al desarrollo de lluvias y tormentas sobre la región pampeana y el centro del país. Estos eventos podrían presentar intensidad moderada a fuerte, y son los responsables de que esta región registre anomalías positivas de precipitación en la semana.