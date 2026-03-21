Por la lluvia volvieron a suspender la peña en Isletas y venden la comida

Lamentablemente las condiciones climáticas le volvieron a jugar una mala pasada a los organizadores de la peña en la Escuela 143, 25 de Mayo. El evento previsto para el domingo se suspendió y venden empanadss, pastelitos, pizza y pan.

Facebook Twitter WhatsApp

Por segunda vez la comunidad de la Escuela Privada N° 143, 25 de Mayo de Isletas tuvo que suspender la peña prevista para este domingo 22 de marzo. Es debido a que cayeron más de 100 milímetros y continúa la inestabilidad en la región.

El evento contaba con la participación de varios números artísticos, esmerado servicio de cantina y la entrada era un alimento no perecedero que se destinaría al comedor escolar.

Venden comida

A diferencia de la suspensión anterior, los organizadores estaban confiados en que el pronóstico no se cumpla del todo y que para el domingo se pueda hacer el eventos por lo que ya adquirieron y prepararon algunas comidas.

Ante esta situación, durante este fin de semana, la directora Alcira Aguilar informó que venden empanadas listas para hornear a 14.000 pesos la docena; pastelitos a 10.000 pesos la docena; pizzas caseras listas para hornear a 6.000 pesos y pan a 2.500 pesos el kilo.

Para contactarse, comunicarse al: 3434282127.

Del arcchivo: Ramírez invita a un taller de alimentación saludable enfocado en el uso de las harinas