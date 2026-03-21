La Municipalidad desplegó un plan de contingencia ante la inclemencia climática

Desde la tarde del viernes se despliegó un plan de contingencia ante las lluvias registradas en Paraná, con una acumulación de agua de casi 100 milímetros hasta el mediodía de hoy sábado. Esta situación generó anegamientos en distintos sectores de la ciudad, caída de árboles y postes, y complicaciones en zonas cercanas a arroyos.

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Las inclemencias del tiempo, con fuertes tormentas eléctricas, vientos e intensa lluvia, motivo el rápido despliegue de un operativo integral con la intervención de las áreas de Protección Civil, Desarrollo Humano y Servicios Públicos, que desde la tarde del viernes vienen trabajando coordinadamente para brindar asistencia directa a las familias afectadas, despejar calles y atender las demandas en los distintos barrios.

Ante estas circunstancias, el responsable de Defensa Civil municipal, Lucas García, explicó: “La situación más complicada pasó sobre la zona sur de la ciudad, más precisamente la zona de San Agustín hacia el río. Hubo muchos postes caídos, árboles caídos, por lo cual el municipio está trabajando arduamente desde la tarde del día de ayer”, expresó y también señaló que “se evacuó una familia de nueve personas que están alojadas en el CIC (Centro Integrador Comunitario) de barrio Humito hasta que puedan restablecer su vida normal”. Por último, García también se refirió a la tormenta desatada en la madrugada de este sábado y en ese sentido manifestó que “lo más fuerte se dio entre las tres y cinco de la mañana, donde tuvimos reportes de árboles caídos y se está trabajando para despejar las zonas afectadas. Las guardias activas que tenemos de Protección Civil están en distintos puntos de la ciudad acudiendo y atendiendo al vecino”, cerró el funcionario.

Desde el Municipio se brinda asistencia con módulos alimentarios, colchones, nylon y acompañamiento sanitario, priorizando a los sectores más afectados. En barrios como San Agustín, donde se registraron pérdidas materiales, se continuará con el acompañamiento durante la emergencia y en los días posteriores, con el objetivo de avanzar en las soluciones.

Ante cualquier emergencia o necesidad de asistencia, los vecinos pueden comunicarse con Protección Civil al 103, al 147, al 911 o a Bomberos Voluntarios, donde hay equipos disponibles para brindar respuesta inmediata.

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