Desmantelaron un punto de venta de drogas en Concepción del Uruguay

Facebook Twitter WhatsApp

Un procedimiento policial realizado este miércoles por la tarde en el barrio La Unión de Concepción del Uruguay terminó con la desarticulación de un centro de venta de estupefacientes. La intervención, que comenzó cerca de las 16:30 bajo las órdenes de la justicia local, derivó en la detención de dos hombres de 28 y 30 años que residían en la propiedad allanada y que ahora enfrentan cargos por infracción a la Ley de Narcomenudeo.

Durante la requisa de la vivienda, los uniformados lograron el secuestro de 92 gramos de cocaína de máxima pureza y diversas dosis ya fraccionadas para su comercialización inmediata. Además de hallar marihuana y elementos para el pesaje y corte de sustancias, los efectivos incautaron casi dos millones de pesos en efectivo y moneda extranjera. El operativo también incluyó el decomiso de un automóvil, dos bicicletas, celulares y una picana eléctrica, elementos que quedaron vinculados a la causa judicial en curso.(Elonce)