Hidrovía: dos empresas internacionales avanzan en la licitación tras la primera evaluación técnica

El proceso para la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay dio un paso decisivo tras la finalización del análisis técnico y financiero de los oferentes. La Comisión Evaluadora confirmó que las compañías Jan De Nul NV y DEME NV cumplieron con los antecedentes operativos y las garantías exigidas, por lo que continúan en carrera para la operación del sistema. Según informaron desde el organismo a cargo, esta etapa se desarrolló bajo estrictos criterios profesionales para asegurar la capacidad técnica de los futuros adjudicatarios.
Por el contrario, la empresa DTA Engenharia fue descalificada del proceso al no presentar la garantía de mantenimiento de oferta, un requisito obligatorio según los pliegos. Con esta resolución, se abre ahora un periodo de siete días corridos para que los oferentes presenten eventuales impugnaciones antes de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación apruebe formalmente la evaluación del primer sobre, permitiendo el avance hacia la siguiente fase de la licitación.
En la próxima instancia, se analizarán los planes de trabajo y la metodología de cada empresa mediante un sistema de puntaje. El proceso concluirá con la apertura de las ofertas económicas, un punto determinante para garantizar costos competitivos para los usuarios. Esta licitación, que contempla una inversión superior a los 10.000 millones de dólares, busca modernizar un sistema clave para la logística regional y el comercio exterior.
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