Crespo: un hombre fue detenido por violar la restricción perimetral

Fue sorprendido en la casa de su ex pareja en el Barrio San Miguel y trasladado a la Alcaidía de Paraná por desobediencia judicial.

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En las primeras horas de este jueves, personal de la Comisaría de Crespo intervino en una vivienda del Barrio San Miguel tras recibir una denuncia por un incidente familiar. Según se expresó a Informe Litoral, al llegar al domicilio, los efectivos policiales encontraron al sujeto dentro de la propiedad, constatando que sobre él pesaba una medida de restricción vigente dictada por el Juzgado de Paz local para proteger a su ex pareja.

Ante el incumplimiento de la orden judicial, el fiscal de Género Martín Millán ordenó su inmediata detención. El hombre fue trasladado inicialmente para las diligencias de antecedentes y el examen médico policial, quedando finalmente alojado en la Alcaidía de Tribunales de Paraná bajo el cargo de Desobediencia Judicial.