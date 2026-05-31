Santa Elena oficializó los servicios y el cuadro tarifario completo para su Camping Municipal

La Secretaría de Turismo de la localidad entrerriana dio a conocer los detalles de las prestaciones en sus instalaciones de la costa.

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La municipalidad de Santa Elena presentó de manera detallada la guía informativa, ubicación y costos vigentes para quienes deseen disfrutar de su Camping Municipal durante esta temporada. Desde el organismo local se remarcó de forma primordial que la entrada al camping es libre y gratuita para todos los visitantes. A su vez, se aclaró que no se realizan reservas previas del lugar, lo que significa que la ocupación de los espacios se maneja estrictamente por orden de llegada. También informaron que el predio no dispone de servicio de alquiler de carpas, casas rodantes ni vehículos recreativos.

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El complejo turístico se encuentra dividido en dos grandes sectores sobre la ribera del Río Paraná, identificados como Camping Municipal Zona Norte y Camping Municipal Zona Sur. Ambos espacios están conectados mediante el Boulevard Rivera y se sitúan a pocos metros de puntos clave como la Oficina de Turismo Municipal, el muelle y la bajada de lanchas. En cuanto a las comodidades del lugar, el predio cuenta con una infraestructura equipada con mesas y parrilleros, suministro de energía eléctrica, módulos de baños y duchas con agua caliente, sumado a la presencia constante de personal de seguridad en el predio para el cuidado de los acampantes.

Con el propósito de mantener el mantenimiento del predio y regular el uso de los distintos sectores, las autoridades fijaron las tarifas oficiales, las cuales están divididas por turnos de mediodía y noche, servicios de embarcaciones o modalidades de estadía diaria:

Uso del malacate: La largada de la embarcación tiene un valor de $2.500 y la llegada de la misma cuesta otros $2.500.

Alquiler de mesas por turno (Mediodía o noche): el uso de una mesa que incluye churrasquera tiene un precio de $3.500, mientras que la mesa que no posee churrasquera se fijó en $2.500.

Alquiler de quinchos por turno (Mediodía o noche): un quincho grande equipado con churrasquera tiene un costo de $7.000, reduciéndose a $5.500 si no tiene churrasquera. Por su parte, la opción de un quincho chico sale $4.500 con churrasquera y $3.500 sin ella.

Estadía por día en carpas: para los grupos familiares o de amigos de hasta 4 personas, el canon diario es de $4.000, mientras que para los campamentos de más de 4 personas el valor pasa a ser de $5.000.

Estadía por día en casa rodante o motorhome: el arancel por jornada para estos vehículos con hasta 4 ocupantes se estableció en $7.000, y en caso de que se supere la cantidad de 4 personas, el costo diario es de $9.500.