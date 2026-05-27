Siniestro vial en la Ruta 18: una ambulancia chocó contra elementos de señalización vial

El accidente ocurrió durante la madrugada a la altura del kilómetro 106, en jurisdicción de Raíces Oeste. A pesar del fuerte impacto, el hecho dejó únicamente daños materiales y los ocupantes resultaron ilesos.

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Una ambulancia perteneciente a una empresa privada de emergencias médicas protagonizó un accidente de tránsito en las primeras horas de la madrugada de este miércoles sobre la Ruta Nacional 18. El hecho tuvo lugar a la altura del kilómetro 106, en una zona correspondiente a la jurisdicción de la Comisaría de Raíces Oeste, en el departamento Villaguay. Por razones que las autoridades intentan establecer, el vehículo sanitario, que circulaba en sentido Este-Oeste, impactó de frente contra los elementos de señalización vial colocados en el sector específico donde finaliza el tramo de la autovía.

A pesar de las características del impacto y del riesgo que conllevan este tipo de colisiones nocturnas en ruta, el siniestro vial no provocó heridas en los ocupantes del rodado. El personal policial que intervino en el lugar confirmó que las consecuencias del choque se limitaron de forma exclusiva a importantes daños materiales en la estructura frontal del vehículo de emergencias.

La unidad afectada interrumpió de manera momentánea el tránsito sobre la calzada, por lo que debió ser retirada de la cinta asfáltica mediante las maniobras del chofer y el auxilio de un conductor que circulaba por la zona en ese momento. Posteriormente, el vehículo quedó resguardado de manera segura sobre la banquina a la espera del arribo de una grúa de asistencia mecánica para su correspondiente traslado.

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Un dato clave aportado por los efectivos policiales tras las primeras observaciones en el lugar sumó un elemento de análisis central sobre las condiciones de transitabilidad de la ruta. En el acta oficial del procedimiento se dejó expresa constancia de que, al momento del arribo de los uniformados, las señales luminosas de prevención que debían advertir a los automovilistas sobre la finalización de la autovía y la presencia de los obstáculos se encontraban completamente fuera de funcionamiento, un factor determinante para la visibilidad en plena madrugada.