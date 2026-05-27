La venta de combustibles volvió a caer en abril y acumula tres meses en baja

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El consumo de combustibles al público en Argentina no logra encontrar un piso y volvió a mostrar cifras en rojo durante el mes de abril, profundizando la tendencia negativa que arrastra el sector desde los primeros meses de este año. De acuerdo con el último informe sectorial difundido por la entidad Surtidores, las estaciones de servicio de todo el país despacharon un total de 1.333.298 metros cúbicos de combustible. La cifra representa una caída del 2,38% en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando se habían comercializado 1.365.814 metros cúbicos, lo que confirma el tercer retroceso interanual consecutivo de la demanda interna en lo que va del período.

La debilidad del mercado interno también quedó en evidencia al analizar la evolución mes a mes. En comparación con marzo, las ventas minoristas registraron una contracción del 1,98%. Si bien los analistas aclararon que en esta variación influye un componente estacional, dado que abril tiene un día menos que el mes anterior, el escenario general refleja un claro debilitamiento del poder de compra y un cambio en las pautas de consumo. En este contexto de retracción, las miradas del sector están puestas en las decisiones de las principales compañías, como YPF, que optó por extender por un plazo de 30 días el mecanismo orientado a moderar las subas en los precios de los surtidores para intentar frenar el drenaje de clientes.

La caída de la demanda golpeó con especial dureza a los productos de consumo masivo, que sostienen el grueso del negocio. La nafta súper experimentó una baja del 1,63% interanual, mientras que el diésel Grado 2, el combustible más utilizado por el transporte de cargas y la producción, sufrió un desplome mucho más severo al retroceder un 9,96%. La contracara de este fenómeno la aportaron los combustibles premium, que continuaron con una evolución positiva pero a un ritmo bastante más moderado que en los bimestres previos. En este segmento de mayor valor, la nafta premium avanzó apenas un 0,76% interanual, en tanto que el gasoil Grado 3 subió un 5,85%, lo que consolida una migración parcial de ciertos usuarios hacia variedades de mayor calidad.

En términos geográficos, el mapa del consumo no mostró grandes sorpresas y la provincia de Buenos Aires ratificó su liderazgo absoluto a nivel nacional con 468.312 metros cúbicos comercializados durante el mes. Bastante más atrás se ubicaron Córdoba, con un volumen de 141.750 metros cúbicos, Santa Fe con 106.571 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 86.577 metros cúbicos despachados. Por el lado de las empresas petroleras, YPF retuvo su histórica posición dominante al concentrar 746.648 metros cúbicos del total del mercado. El podio del abastecimiento minorista lo completaron Shell con 294.978 metros cúbicos, AXION Energy con 159.011 y PUMA Energy con 72.413 metros cúbicos vendidos, cerrando un mes que consolida un panorama complejo para toda la cadena de comercialización.

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