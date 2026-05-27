Paraná: el fin de semana largo dejó un impacto económico de 1.238 millones de pesos

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La ciudad de Paraná registró un balance sumamente positivo durante el último fin de semana largo, logrando una ocupación hotelera que superó el 50% y generando un movimiento económico estimado en más de 1.238 millones de pesos. Este importante flujo financiero impactó de manera directa en los sectores de alojamiento, gastronomía, excursiones, compras y actividades recreativas. La estrategia, impulsada por la Municipalidad de Paraná en un trabajo articulado con el sector privado, logró dinamizar la economía local en el marco de las celebraciones por el aniversario de la Revolución de Mayo.

El subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani, remarcó el valor de estos resultados al señalar que, en un contexto de fuerte retracción económica a nivel nacional, la capital provincial logra avanzar, proponer y generar eventos que incentivan el movimiento turístico mediante una gestión coordinada. Los datos oficiales reflejan que el pico de ocupación se produjo el sábado 23 de mayo con un 61%, consolidando un promedio general del 54,5% a lo largo de las tres jornadas. Asimismo, el informe detalló que un gran porcentaje de las reservas se concretó durante las 48 y 72 horas previas al inicio del receso, una tendencia que se viene afianzando en los últimos años debido a la cercanía de Paraná con los principales centros urbanos emisores de turistas.

Los visitantes llegaron principalmente desde Santa Fe, Buenos Aires, CABA, Córdoba y del interior de la provincia de Entre Ríos. De acuerdo con las encuestas de perfil realizadas durante el período, los turistas ponderaron especialmente la belleza del paisaje, la Costanera, el río, la calidad de la oferta gastronómica y la diversidad de propuestas, además de rescatar la tranquilidad y la calidez en la atención recibida.

Este movimiento turístico estuvo respaldado por una agenda de actividades muy convocante, entre las que se destacaron el festival Sabores del Litoral en su Edición Patria, la Feria de Mayo, el Concurso de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez, los paseos en el Paraná Bus Turístico, la Gala Artística Patria en el Teatro 3 de Febrero y el partido internacional de Súper Rugby Américas disputado en el Paraná Rowing Club. La oferta del fin de semana se completó con visitas guiadas, propuestas comerciales, opciones de turismo de naturaleza y experiencias en viñedos y aldeas vecinas, ratificando el posicionamiento de Paraná como un destino líder en la región para escapadas de corta estadía.(Informe Litoral)