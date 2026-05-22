Estafas con viviendas en seco: habla uno de los damnificados en Paraná

Un grupo de vecinos de Paraná, Oro Verde y localidades aledañas denuncia haber sido estafado tras entregar ahorros de toda la vida para la construcción de viviendas mediante el sistema steel framing. El caso ya se encuentra en manos de la justicia penal tras fracasar las instancias de mediación.

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El sueño de la casa propia se transformó en una verdadera pesadilla para decenas de familias de la capital entrerriana y zonas vecinas. A través de una entrevista brindada al director de Informe Litoral, Gonzalo Schmidt en Canal 6 ERTV, el comunicador Dante Leonangeli rompió el silencio en representación de un colectivo de más de 30 familias damnificadas por presuntas estafas edilicias perpetradas por la firma Mundo Steel Framing.

El modus operandi consistía en captar clientes interesados en la construcción en seco —específicamente bajo la modalidad de steel frame—, un sistema habitacional moderno y muy demandado en la actualidad debido a sus competitivos costos de mercado y rapidez de ejecución. Sin embargo, tras percibir importantes sumas de dinero, vehículos en parte de pago y adelantos de cuotas, la empresa dejaba las obras completamente abandonadas o con severas deficiencias estructurales.

Una ilusión que quedó en la nada

El calvario de Leonangeli y su núcleo familiar comenzó en julio del año pasado, momento en el que suscribieron un contrato certificado ante escribana pública con el responsable de la firma, identificado como Ezequiel Morcón, y su pareja, Micaela Morales.

«El acuerdo establecía que a partir de la cuota número siete se iniciaría la edificación de la vivienda, con un plazo de entrega pautado en 90 días hábiles», detalló el damnificado durante la entrevista. Con el anhelo de acelerar el proceso para mudarse junto a su hija, la familia decidió abonar siete cuotas por adelantado. Sin embargo, al llegar la fecha límite entre diciembre y enero, los avances fueron prácticamente inexistentes: «Apenas una malla cima colocada sobre la tierra apisonada y el nylon; un trabajo totalmente inconcluso, fuera de todo lo prometido», lamentó.

A partir de allí, la situación escaló al descubrirse que el problema no era un hecho aislado. Con el correr de las semanas, se conformó un numeroso grupo de vecinos afectados con realidades aún más dramáticas, quienes habían entregado vehículos enteros o montos de dinero sustancialmente mayores sin recibir respuestas válidas.

El derrotero judicial y un preocupante perfil financiero

Ante la falta de avances, los damnificados procedieron a rescindir formalmente los contratos. Durante las audiencias de mediación, los representantes de la empresa insistieron en su voluntad de continuar construyendo las propiedades, una propuesta calificada como «inviable e increíble» por las víctimas, considerando que existen personas que arrastran deudas y promesas incumplidas desde hace casi dos años.

Tras el fracaso de las negociaciones extrajudiciales, la disputa se trasladó al plano legal. «Realizamos una denuncia penal ante la Fiscalía. Aunque inicialmente fue archivada, tenemos un plazo de tres días para apelar y seguiremos presentando pruebas para que la Justicia tome cartas en el asunto», aseguró Leonangeli.

Asimismo, los afectados sacaron a la luz un revelador informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que sitúa al titular de la firma en «Situación 5» (irrecuperable) por una acumulación de cheques sin fondo emitidos a corralones, empresas de aberturas y pinturerías de la región, extendiendo el perjuicio económico hacia los proveedores locales.

El costo emocional de una estafa

Más allá de las pérdidas materiales, que representan los ahorros de años de esfuerzo y trabajo, los testimonios coinciden en el devastador impacto psicológico y de salud que atraviesan los grupos familiares. «Hay gente en estado de shock, mucha bronca, indignación y estrés. Se metieron con el sueño de mi hija, con la posibilidad de progresar» exteriorizó el entrevistado, quien habitualmente trabaja en los medios de comunicación y en esta oportunidad le tocó estar del lado del denunciante.

Tanto el conductor del espacio como el entrevistado coincidieron en la importancia de visibilizar a esta organización, que supo operar comercialmente en un local ubicado en la Avenida Almafuerte al 446 de Paraná. El principal objetivo de la denuncia pública, concluyeron, es alertar a la comunidad para evitar que nuevos ciudadanos caigan en ofertas engañosas ante la imperiosa necesidad de acceder a un techo propio. (Informe Litoral)

Ver la entrevista completa con el estafado con la construcción de viviendas: