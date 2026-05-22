Claudia Mizawak juró como vocal suplente del Jurado de Enjuiciamiento para el bienio 2026/2027

La vicegobernadora y presidente del Senado, Alicia Aluani, tomó juramento a la Dra. Claudia Mizawak como representante suplente del alto tribunal ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento.

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Este viernes por la mañana, la vicegobernadora y presidente del Senado, Alicia Aluani, tomó juramente a la Dra. Claudia Mónica Mizawak como miembro suplente del Jurado de Enjuiciamiento en representación del Superior Tribunal de la Provincia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 en la Ley N°9.283.

Acompañaron el secretario y prosecretaria de la HCS, Sergio Avero y Sara Folleto. También estuvieron presentes el secretario suplente del Jurado de Enjuiciamiento, Eduardo Rodríguez Vagaría; la secretaria coordinadora de la HCS, Julieta Sosa; el director de Asesoría Legislativa, Marcos Daverio Cappa y la asesora legal María Luisa Domínguez.

El Jurado de Enjuiciamiento es un órgano constitucional que está integrado por tres miembros del Superior Tribunal, dos legisladores, y dos abogados de la matrícula provincial (titulares y suplentes). El Jurado es el encargado de evaluar las faltas o delitos cometidos en el desempeño de sus funciones por parte de funcionarios que tienen estabilidad constitucional.