Santa Elena oficializó el cronograma para este finde XL

El municipio y los sectores comunitarios coordinaron las actividades, horarios y espacios asignados para los próximos días en la ciudad.

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Las áreas operativas institucionales y los prestadores de servicios finalizaron la organización de los espacios públicos y la grilla comunitaria para este finde XL. El esquema unifica las actividades deportivas, las ferias locales de emprendedores y los horarios de funcionamiento de los museos y centros recreativos.

La distribución se estructuró en diferentes puntos de la costa, plazas y dependencias municipales con el fin de ordenar el flujo de los asistentes. A continuación, se detalla el cronograma con los respectivos lugares y horarios establecidos:

Recreación y deportes al aire libre

Eco experiencia en bicicletas: El servicio urbano funciona de lunes a jueves de 7 a 20, y de viernes a domingos de 7 a 21. La solicitud se realiza con documento de identidad en la Oficina de Turismo .

Tirolesa: El sector habilitado en el Parque y Paseo “La Hoya” abrirá el sábado a partir de las 17.

Ciclismo La Paz – Santa Elena: La salida del grupo y recorrido deportivo está fijada para el lunes a las 15 desde el Arco de ingreso a la ciudad .

Pesca Deportiva: Salidas individuales o grupales programadas para media jornada o jornada completa todos los días (Contacto de coordinación al 343 4567235).

Paseos Náuticos: Traslados fluviales y cruces a la isla disponibles diariamente de acuerdo a disponibilidad (Consultas al 11 25909639).

Cabalgatas El Trébol: Recorridos de campo activos todos los días en el predio de Colonia Oficial 12 con aviso previo (Teléfono 3437 516299).

Encuentros culturales, ferias y espectáculos

Circo Luxor: La carpa instalada en Avenida Mitre y Buenos Aires dará función el viernes a las 21, y los sábados y domingos a las 19 y a las 21.

Feria Manos Santaelenenses: Exposición de emprendedores el viernes y sábado a las 16 en Plaza Centenario , el domingo a las 15 en el Camping Municipal y el lunes a las 15 en el Anfiteatro .

Feria El Saucedal: Puestos comerciales habilitados el sábado y domingo a las 16 en Plazoleta Malvinas , y el lunes a las 14 en el sector del Anfiteatro .

Peña Patria: Presentaciones folclóricas programadas para el lunes a las 16 en el escenario del Anfiteatro Municipal .

Cena Show PSD: Evento social programado para el sábado a las 21:30 en las instalaciones del Club Progreso , con la presentación musical de «El Tigre Ariel».

Cuse Fest: Actividad nocturna juvenil pautada para la jornada del viernes en las instalaciones del Club Urquiza Santa Elena .

Aniversario Club Stelna: Evento institucional programado para el sábado por la noche en los salones del Stelna Golf Club.

Circuitos de historia, museos y talleres

Museo y Archivo Histórico: La sede ubicada sobre Avenida Presidente Perón mantendrá abiertas sus salas de jueves a lunes en el horario de 16:30 a 19 (Teléfono de informes 3437 451001).

Talleres de Alfarería y Cerámica: Visitas y demostraciones de lunes a sábado de 9 a 12 (Coordinación previa al 3437 527449).

Recorrido Stelna Histórico: Itinerarios guiados bilingües sobre los orígenes de la localidad, previa reserva al 3437 410061.

Turismo Histórico Religioso: Circuito patrimonial por los templos locales coordinado mediante registro al 3437 510349.

Granja Las Totoras: Visitas de reconocimiento rural de jueves a domingo, de 17 a 19, con aviso al 3437 492474.

Jardín Bromelias: Paseo natural ubicado en el Pasaje Soloaga, disponible con turnos asignados al 3437 459546.

Espacios públicos y centros de bienestar

Sala de Juegos Santa Elena: Apertura de lunes a jueves de 20 a 3, y de viernes a domingo de 14 a 3, en la intersección de Eva Perón y 9 de Julio .

Polideportivo Municipal “El Aguará”: El predio deportivo general situado en el acceso a la ciudad permanecerá abierto de lunes a domingo de 6 a 00:00.

La Play Entretenimiento: Espacio de recreación digital abierto diariamente de 15 a 22 en la sede de Avenida Presidente Perón 415 .

Básquet Femenino: Encuentro deportivo programado para este viernes a las 21:30 en el gimnasio del Club Urquiza .

Fogón Patrio: Actividad tradicionalista programada para el viernes a las 19:30 en el predio del Sindicato de la Carne .

Mesas de billar y pool: Espacios con mesas de juego habilitadas en el sector comercial de Mendieta Bar (Bulevar Rivera) y la Parrilla Don Carlos (Avenida Presidente Perón).

DR Masajes – Spa: Gabinete ubicado en Pablo Dardo Blanc , frente a la Escuela N° 9 (Turnos al 3437 495464).

Oasis Relax: Servicios de estética y bienestar en Guastavino y Lisandro de la Torre (Consultas al 341 5968882).

Spa Rosana: Atención personalizada en las instalaciones de Juan Manuel de Rosas (Contacto al 11 63005122).ç

(Informe Litoral)