Entre Ríos: lanzan una convocatoria pública nacional para la adopción de una niña de 6 años

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER) abrió este lunes 18 de mayo una convocatoria pública de alcance nacional. La medida se tomó tras haberse agotado las instancias previas de búsqueda de una familia dentro de los registros de adoptantes, con el objetivo de encontrar un hogar para una nena de seis años.
Según los datos oficiales, el llamado permanecerá abierto durante diez días hábiles, puntualmente hasta el viernes 29 de mayo inclusive. Los interesados en postularse, quienes deben ser personas adultas con residencia en la República Argentina, tienen que completar un formulario de inscripción que ya se encuentra disponible de manera digital a través del sitio web oficial del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos.
Desde el organismo explicaron que la búsqueda está orientada a una familia que tenga la disponibilidad necesaria para brindarle el tiempo, el afecto y la atención que la pequeña demanda. La niña se encuentra institucionalizada desde hace tres años y, debido a diversas situaciones de salud que atraviesa desde su nacimiento, cuenta con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y asiste a una escuela de educación integral, habiendo logrado notorias mejorías gracias a tratamientos y apoyos interdisciplinarios.
A pesar de las complejidades de su cuadro, quienes la acompañan a diario destacan su vitalidad. Profesionales del equipo técnico del RUAER detallaron que se trata de una nena muy alegre, a la que le gusta mucho la compañía de los adultos y compartir espacios con otros chicos. Entre sus actividades preferidas se encuentran escuchar música infantil, divertirse con juguetes que emiten luces y sonidos, salir de paseo en su cochecito y disfrutar del momento del baño.
Al tratarse de una convocatoria pública y abierta, no es condición excluyente estar inscripto previamente en un registro de adoptantes, pero sí se evaluará detalladamente la capacidad de los postulantes para dar respuesta a los cuidados específicos que la menor necesita para continuar con su desarrollo integral.