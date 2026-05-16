Las Jornadas Entrerrianas Veterinarias 2026 llegan a Paraná con una propuesta académica y profesional sin precedentes

Organizadas por el Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos, las jornadas se consolidan como un espacio de crecimiento y encuentro para toda la comunidad veterinaria, abordando temáticas actuales, innovadoras y de gran impacto para la práctica diaria.

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La ciudad de Paraná será sede de uno de los encuentros más importantes de la medicina veterinaria de la región. El próximo sábado 20 de junio se desarrollarán las Jornadas Entrerrianas Veterinarias 2026 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), reuniendo a destacados profesionales, especialistas y referentes del sector en una jornada intensiva de capacitación, intercambio y actualización profesional.

El evento contará con cuatro salas temáticas especialmente diseñadas para abarcar distintas áreas de la medicina veterinaria:

Sala Verde

Orientada a pequeños animales, neurología, cirugía, dermatología, rehabilitación, geriatría y medicina integrativa.

Sala Amarilla

Destinada a grandes animales, producción y actualización clínica aplicada al sector productivo.

Sala Azul

Con eje en equinos, manejo clínico, diagnóstico y nuevas herramientas terapéuticas.

Sala Violeta

Enfocada en salud pública, zoonosis, actualidad sanitaria, y el rol estratégico del médico veterinario en la sociedad.

Durante toda la jornada participarán reconocidos disertantes de diferentes puntos del país, quienes compartirán experiencias, conocimientos y herramientas aplicables al ejercicio profesional actual.

Desde la organización destacaron que el objetivo de las Jornadas es generar un espacio moderno, dinámico y federal, fortaleciendo el intercambio entre colegas y promoviendo la capacitación continua en un contexto donde la medicina veterinaria ocupa un rol cada vez más importante en la salud animal, la producción y la salud pública.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse ingresando a: https://jev.cmver.com.ar/

Precio Inscripción Profesional: $100.000,00 hasta 31/05/2026

Precio Inscripción Estudiante: $50.000,00 hasta 31/05/2026

Además, en las redes oficiales de las Jornadas se irán presentando diariamente las diferentes salas, los cronogramas y cada uno de los disertantes que formarán parte de esta edición 2026.

La expectativa crece y Paraná se prepara para recibir a cientos de profesionales en un evento que promete convertirse nuevamente en un punto de referencia para la medicina veterinaria argentina.

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