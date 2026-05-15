Lo atraparon en San Benito: tenía pedido de captura y caminaba por la calle en actitud sospechosa

El hombre de 26 años fue interceptado por la Policía en la zona de avenida Guido Marizza. Al verificar sus datos, los efectivos confirmaron que era buscado por la Justicia en una causa de hurto agravado.

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Un importante procedimiento preventivo terminó con la detención de un hombre que era intensamente buscado por las autoridades judiciales. El operativo tuvo lugar en la ciudad de San Benito, específicamente en la intersección de avenida Guido Marizza y calle Concordia, durante las recorridas de seguridad habituales que realiza la Policía en la zona.

La intervención se originó cuando los uniformados de la comisaría local advirtieron que un individuo merodeaba la zona en una actitud considerada sospechosa, lo que motivó su inmediata identificación. Al momento de realizar el control de identidad y volcar los datos personales en el sistema informático policial, saltó un alerta roja: el sujeto presentaba un pedido de captura vigente solicitado por la Justicia.

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Según precisaron fuentes policiales, el detenido estaba vinculado a una causa por hurto agravado, motivo por el cual se encontraba prófugo de la ley hasta este jueves. Ante el hallazgo, se estableció una comunicación inmediata con el fiscal de turno, quien ordenó que el procedimiento fuera formalizado y se procediera al arresto.

Finalmente, el hombre fue trasladado bajo custodia policial y quedó alojado en la Alcaidía de Tribunales de Paraná, donde permanecerá a disposición del magistrado interviniente a la espera de las próximas instancias legales. El hecho destacó la efectividad de los controles de calle que se vienen intensificando en las localidades del área metropolitana para detectar este tipo de irregularidades.