Crece la preocupación en Paraná por una ola de ataques vandálicos contra colectivos

El municipio y la policía refuerzan los controles tras contabilizarse 49 unidades y un intento de incendio en un interno de la línea L.

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La ciudad de Paraná atraviesa una escalada de violencia sin precedentes dirigida contra el sistema de transporte urbano de pasajeros. Según confirmaron las autoridades locales, en los últimos días se ha registrado una seguidilla de ataques que ya afecta a un total de 49 unidades, de las cuales 30 presentan roturas de cristales. El episodio más alarmante ocurrió en la cabecera de Don Uva, donde el interno 36 de la Línea L fue blanco de una botella con combustible arrojada hacia una de sus ruedas, lo que provocó un principio de incendio que afortunadamente no pasó a mayores.

En el desarrollo de los hechos, se expresó a Informe Litoral que esta situación resulta inédita para la capital entrerriana, ya que el servicio nunca había enfrentado actos de destrucción de tal magnitud de forma tan sistemática. Los ataques más recientes se concentraron en diversos puntos estratégicos de la ciudad, afectando a los internos 10, 203, 04, 214 y 104 de las líneas D, C, L y A. Entre las zonas de mayor conflicto se identificaron intersecciones como Soldado Bordón y Hernandarias, la zona de Caputto y diversos tramos de la Avenida Almafuerte.

A pesar de la gravedad y la frecuencia de los impactos, que incluyen piedras y objetos contundentes contra las ventanillas laterales, hasta el momento no se han reportado pasajeros ni choferes heridos. Sin embargo, la persistencia de estos actos vandálicos ha puesto en jaque la operatividad del servicio y la integridad física de quienes utilizan el transporte diariamente.

Ante este complejo escenario, el Municipio de Paraná ha decidido profundizar el trabajo articulado con la Jefatura Departamental de Policía para establecer corredores seguros y aumentar la vigilancia en las zonas donde se reportaron los siniestros.