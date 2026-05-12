Nueva convocatoria para la capacitación sobre la Ley Yolanda

La propuesta de formación integral en ambiente y desarrollo sostenible está destinada a los agentes de la administración pública y a los matriculados del Colegio de Abogacía de Entre Ríos.

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Segunda cohorte del año

La capacitación, que surge del trabajo articulado entre el Instituto de Formación Legislativa de la Vicegobernación de Entre Ríos y la Secretaría de Ambiente de la Provincia, se enmarca en la Ley Provincial 10.948, que establece la capacitación obligatoria en temas ambientales y de desarrollo sostenible para todos los funcionarios públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia.

Al curso también se pueden sumar las y los abogados matriculados de la provincia. Cabe recordar que, en marzo de este año, la Cámara de Senadores y el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos firmaron un convenio de cooperación conjunta para brindar espacios de formación, entre ellos, el curso Ley Yolanda Nº27.592.

Este programa, además, implica la adhesión a la Ley Nacional 27.592, conocida como Ley Yolanda, sancionada en noviembre de 2020, que persigue objetivos similares en la promoción de la formación ambiental. Los desafíos ambientales requieren un compromiso activo de todos los sectores, especialmente de quienes diseñan e implementan políticas públicas. La formación ambiental ayuda a construir valores, conocimientos y actitudes que faciliten la toma de decisiones hacia un modelo de desarrollo sostenible.

El objetivo central del curso es comprender la transversalidad de los temas ambientales en la planificación y ejecución de políticas públicas, contribuyendo así a un Entre Ríos más sostenible, enfatizando en la necesidad de construir territorios y ciudades sostenibles y resilientes, respetando los principios establecidos en la Carta Magna provincial.

Contenidos

La capacitación se desarrolla de manera virtual y asincrónica a través de una plataforma. A continuación, se detallan los contenidos:

Módulo 1: Desequilibrios globales, impactos locales; Módulo 2: Gestión Ambiental del Agua y Participación Ciudadana; Módulo 3: El calentamiento global y el cambio climático planetario: ¿Causa o consecuencia?; Módulo 4: Transición energética y energías renovables; Módulo 5: Ordenamiento ambiental del territorio, biodiversidad y protección de los ecosistemas; Módulo 6: Áreas Naturales Protegidas en la provincia de Entre Ríos; Módulo 7: Ecosistemas hídricos y sistemas de humedales; Módulo 8: Gestión Ambiental y Evaluación de Actividades Productivas; Módulo 9: Modelos agropecuarios sostenibles y buenas prácticas; Módulo 10: Gestión Integral de Residuos; Módulo 11: La importancia de la formación ambiental desde una mirada de la complejidad.

Inscripciones y cursado

Las inscripciones para la segunda cohorte de este año estarán abiertas desde este lunes 11 hasta el jueves 22 de mayo inclusive. El cursado comienza el miércoles 27 de mayo.

Link para inscribirse: https://www.senadoer.gob.ar/instituto-formacion-legislativa/inscripciones-sa/

Por más información, los interesados se podrán comunicar a través de WhatsApp al siguiente número: 343 5028996 o correo electrónico a: [email protected]