Diamante: perdió el control de su auto y chocó contra el tapial de una casa

El siniestro ocurrió este sábado en calle Brown. El conductor sufrió heridas leves, y el vehículo fue retenido por falta de documentación.

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Durante la tarde del sábado, efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron a un accidente de tránsito registrado en calle Almirante Brown, entre Entre Ríos y General Roca. En el lugar, los uniformados encontraron un Volkswagen Gol que había subido a la vereda, impactando de lleno contra el tapial de una vivienda. Según se expresó en Informe Litoral, el coche era conducido por un vecino de la ciudad que viajaba junto a una mujer al momento del impacto.

El hombre manifestó que, por razones que no pudo detallar, el rodado se desvió imprevistamente de su curso hasta colisionar con la estructura. Producto del choque, se registraron daños materiales tanto en el frente de la propiedad como en la parte delantera del automóvil. Personal sanitario del hospital local se hizo presente para brindar asistencia y confirmó que el conductor solo presentaba lesiones de carácter leve.

Finalmente, el operativo contó con la intervención de Tránsito Municipal, cuyos agentes decidieron la retención del vehículo.