Río Paraná: un buque cargado con ácido impactó contra un petrolero en Campana

El accidente involucró a dos embarcaciones de gran porte y activó un operativo de emergencia por el riesgo de derrame de químicos y combustibles.

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La tarde del lunes se vio sacudida por un grave incidente náutico a la altura del puerto bonaerense de Campana, donde el buque químico Ginga Bobcat colisionó contra la popa del petrolero Helios. El hecho se produjo minutos después de las 17:30, en momentos en que el Helios permanecía amarrado en la zona operativa. La magnitud del impacto y la naturaleza de las sustancias transportadas pusieron en vilo a las autoridades portuarias y ambientales, debido al peligro inminente de una catástrofe ecológica en las aguas del río Paraná.

De acuerdo con los registros de navegación analizados tras el siniestro, el Ginga Bobcat se desplazaba a una velocidad de 16 kilómetros por hora cuando sufrió una desaceleración brusca justo antes de dar contra la estructura del otro navío. Esta maniobra inesperada es actualmente el eje de la investigación que llevan adelante los peritos para determinar si se trató de una falla mecánica o un error humano en una zona donde el tráfico fluvial está estrictamente regulado.

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La mayor preocupación de los equipos de emergencia radicó en el potencial químico del choque, ya que el Ginga Bobcat trasladaba un cargamento de 10.300 toneladas de ácido sulfúrico hacia el Gran Rosario. Por su parte, el Helios se encontraba operando con grandes cantidades de nafta y diésel, lo que configuraba un escenario de altísima volatilidad.

Afortunadamente, los informes preliminares de la Prefectura Naval confirmaron que no hubo heridos de gravedad ni se detectaron fisuras que provocaran la filtración de líquidos al río. A pesar de que la situación fue controlada sin que se registrara contaminación, el puerto de Campana mantuvo un estado de alerta técnica mientras se realizaban las inspecciones de seguridad pertinentes para garantizar la integridad de los cascos antes de retomar la actividad normal en la hidrovía.

🚢 URGENTE: ⚠️En la tarde de hoy sucedió un choque de barcos en Campana 👇 pic.twitter.com/BuNK1rWfIZ — 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗼 𝗠𝗮𝘀𝗰𝗮𝗿𝗶𝗻𝗶 (@MascariniMarce) May 4, 2026