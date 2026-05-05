Entre Ríos está bajo alerta amarilla este martes

El pronóstico anticipa lluvias, ráfagas y posible caída de granizo entre martes y miércoles en gran parte de la provincia.

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La alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos fue ampliada en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que anticipa un escenario de inestabilidad marcado para el martes por la noche y la madrugada del miércoles. El organismo advirtió sobre la probabilidad de lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica en distintos puntos de la provincia.

De acuerdo al informe oficial, la advertencia comenzará a regir desde la noche del martes, afectando a casi todo el territorio entrerriano. En esta primera etapa, los únicos departamentos que quedarían fuera del área de alerta son Victoria y Gualeguay, mientras que el resto de la provincia se verá alcanzado por las condiciones meteorológicas adversas.

“El área será afectada por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 mm. También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h”, detalló el organismo nacional al describir el fenómeno esperado.

Alcance de la inestabilidad y zonas afectadas

Para el miércoles, la alerta amarilla por tormentas continuará vigente, aunque con un alcance territorial más acotado. En esta jornada, los departamentos que permanecerán bajo advertencia serán Colón, Tala, Uruguay, Islas, Gualeguaychú, Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador.

Este comportamiento responde a la evolución del sistema de inestabilidad, que se desplazará gradualmente, concentrando sus efectos en sectores específicos del territorio provincial. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles fenómenos severos.

Cambios en el patrón climático

El meteorólogo Leonardo De Benedictis aportó su mirada sobre el fenómeno y explicó las causas de esta inestabilidad. “A partir del martes, el avance de aire más templado y húmedo desde el norte comenzará a generar inestabilidad, con el desarrollo de tormentas aisladas en sectores del Litoral”, señaló.

Este ingreso de aire húmedo no solo favorecerá la formación de tormentas, sino que también implicará un cambio en las condiciones térmicas de la región. Según el especialista, se trata de una modificación significativa en el patrón climático de los próximos días.

“Este cambio de patrón se refleja también en los pronósticos semanales, que muestran una anomalía térmica negativa en gran parte del centro y sur del país, con desvíos de entre -1 °C y -3 °C, indicando un ambiente más frío que lo normal para la época”, puntualizó.

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