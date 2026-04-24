La provincia llevará adelante mejoras edilicias en la Escuela N.º 30 de Diamante

Los trabajos de mantenimiento se centrarán en la infraestructura básica, la accesibilidad y la conexión a servicios de red.

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El Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de la provincia llevará adelante una serie de trabajos de mantenimiento y mejora en el edificio donde funciona la Escuela Primaria N.º 30 «La Concordia», ubicado en la intersección de las calles Ramírez, Dr. López y Andrade, en la ciudad de Diamante. Según explicó el ministro Hernán Jacob, la intervención forma parte de una planificación destinada a resolver problemáticas concretas de infraestructura, con el fin de garantizar espacios seguros y adecuados para el desarrollo de las actividades pedagógicas de estudiantes y docentes.

Las tareas principales consisten en la reparación de cubiertas en sectores críticos del establecimiento, como el área de gobierno y el Salón de Usos Múltiples (SUM), donde se registran filtraciones de agua. Para solucionar estos inconvenientes, se prevé la instalación de nuevos sistemas de desagüe y la renovación de los cielorrasos afectados. Asimismo, el proyecto contempla una reforma integral del sistema sanitario, asegurando el correcto funcionamiento de las instalaciones para toda la comunidad educativa.

En cuanto a la accesibilidad y los servicios, la obra incluye la construcción de una rampa accesible para facilitar la circulación dentro de la institución. Además, se realizará la conexión a la red de gas natural en los sectores de cocina y comedor, lo que permitirá mejorar la eficiencia en la prestación del servicio alimentario.