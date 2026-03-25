Transfirieron a la UNER el inmueble donde funciona la Facultad de Ciencias Económicas

El gobernador Rogelio Frigerio entregó el decreto mediante el cual el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos formaliza la transferencia, a título de donación, del inmueble donde actualmente funciona la Facultad de Ciencias Económicas, a favor de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

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La entrega se realizó en el marco de una visita del mandatario provincial a la facultad, donde mantuvo un encuentro de trabajo junto al decano Sebastián Pérez, autoridades académicas; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; y el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca.

En la oportunidad, Frigerio señaló que esta acción «tiene que ver con un proceso que empezamos desde el arranque de la gestión, que es la titularización de propiedades para un montón de vecinos que hace décadas son dueños de su lugar, pero no tienen un papel que así lo determine».

«Creo que las inversiones que veo siguen haciendo en esta facultad, se hacen con mucha más seguridad y convicción cuando uno tiene realmente la titularidad legal en el predio, que sin esa formalidad», subrayó.

La medida garantiza la regularización dominial del edificio y fortalece el desarrollo institucional de la universidad pública, brindando mayor previsibilidad para el crecimiento de sus actividades académicas y de investigación científica.

Al respecto, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó el trabajo conjunto y la estrecha colaboración entre la institución educativa y la gestión pública provincial. Subrayó que el vínculo con el decano es «muy simbiótico» y afirmó que «hay mucha sinergia entre el gobierno provincial y la Facultad de Ciencias Económicas de UNER en términos de gestión».

Asimismo, valoró la capacidad del equipo universitario para proponer una agenda de trabajo creativa y una «visión planificada en términos de educación e inserción al mercado de trabajo» y señaló que, aunque los procesos administrativos suelen ser extensos, los resultados se alcanzan cuando las iniciativas son «conducidas con responsabilidad, seriedad y compromiso».

Por su parte, el decano Sebastián Pérez resaltó la relevancia de la colaboración con el gobierno provincial para concretar la transferencia dominial del edificio de la institución. «Estamos muy agradecidos de este momento histórico», manifestó y afirmó que obtener «definitivamente la propiedad del inmueble para la Universidad Nacional de Entre Ríos, para la facultad, para toda la comunidad, es muy importante». Hizo hincapié en que este avance es el resultado de una gestión conjunta para destrabar trámites de años anteriores y destacó que contar con la titularidad legal brinda seguridad para continuar con las inversiones en la facultad más grande de la provincia, la cual ha crecido significativamente en su oferta académica y matrícula.

En ese sentido, se destacó la importancia de continuar acompañando y consolidando el sistema universitario público, promoviendo políticas que fortalezcan la educación superior en la provincia.

La transferencia del inmueble se enmarca en la normativa provincial vigente y responde a una demanda histórica de la comunidad educativa, permitiendo avanzar en la consolidación de la infraestructura universitaria.