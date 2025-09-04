Inauguraron un nuevo edificio escolar en Libertador San Martín

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró el nuevo edificio de la escuela secundaria Nº 3 Mariano Moreno, en Libertador San Martín. La obra, que responde a una demanda histórica de más de ocho años, beneficiará a 101 estudiantes que ahora cuentan con un espacio propio y moderno para su desarrollo académico.

El acto contó con la presencia del intendente Darío Heinze y otras autoridades provinciales y locales. Durante la ceremonia, el gobernador subrayó la importancia fundamental de la educación, señalando que es «sobre todo en la escuela donde se forja la grandeza de una provincia, de un país. En el trabajo y en la educación. Y eso tienen que ser los pilares de cualquier gestión de gobierno, no puede haber nada más importante que eso».

También enfatizó en la necesidad de modernizar el sistema educativo de la provincia, indicando que «no hubo mucha transformación. En general, tenemos los mismos edificios, sin inversión durante muchísimo tiempo, la forma en la que educamos es bastante parecida a la que había 100 o 150 años atrás. En consecuencia, ahí es donde tenemos que poner el esfuerzo para transformar la educación, para aggiornarla a estos tiempos».

Finalmente, el mandatario aseguró que se estudia «para ser libre, para no estar condicionado. Cuanto más formado, más capacitado se está, hay más posibilidad de elegir y de ser libre en la vida».

El intendente Darío Heinze, expresó su gratitud y orgullo por el acompañamiento del gobernador. Destacó también a «quienes trabajaron e hicieron posible esto, que fueron por supuesto los docentes actuales, la rectora, pero también exdocentes, exrectores y vecinos que realmente hicieron posible que hoy estemos festejando. Muchos años pasaron para esto, pero llegó el día. También quiero agradecer al gobernador por hacerse cargo de la edificación, de lo que faltaba. No es poca cosa para nosotros. Es un orgullo para la escuela y para nuestra localidad».

Anteriormente, la secundaria funcionaba en el mismo edificio que el nivel inicial, primario y el instituto docente, lo que generaba una superposición de turnos y limitaciones para talleres y actividades de educación física. Con la entrega de este nuevo edificio, la escuela Nº 3 Mariano Moreno podrá dictar clases en el turno mañana, proporcionando un ambiente de aprendizaje óptimo para sus estudiantes.

Además, se anunció que se avanzará en la refacción del edificio existente para complementar la infraestructura escolar. Estuvieron presentes también el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese; los legisladores Gustavo Vergara y Lénico Aranda; el titular de la Unidad Ejecutora Provincia, Gustavo Cusinato; y la directora de la institución, Patricia Popp.