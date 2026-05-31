Inicio de mes con marcado descenso térmico y cielo gris en la región

El primer lunes de junio presentará condiciones climáticas estables pero con un firmamento opaco en toda la zona. Para esta jornada, lo más importante a tener en cuenta es que el cielo gris dominará el paisaje, bloqueando la mayor parte de los rayos solares y generando un ambiente fresco y típicamente preinvernal desde las primeras horas del día.
A pesar de la densa capa de nubes, el termómetro reflejará el enfriamiento estacional sin grandes sobresaltos. Los pronósticos oficiales detallan que la temperatura máxima tocará los 18°C en horas de la tarde, mientras que la mínima descenderá hasta los 9°C durante la mañana y la noche, obligando a los ciudadanos a mantener el abrigo a mano.
El viento soplará de forma leve desde el sector este, aportando una humedad que rondará el setenta y dos por ciento. Más allá de este panorama encapotado, el dato positivo para el inicio de las actividades laborales y escolares es que las probabilidades de precipitaciones son casi nulas, manteniéndose en un escaso diez por ciento, lo que descarta cualquier alerta por lluvias en la región.