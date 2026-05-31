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Inicio de mes con marcado descenso térmico y cielo gris en la región

La región arranca la semana con un manto nuboso y un marcado descenso de la temperatura, aunque se descartan lluvias.

El primer lunes de junio presentará condiciones climáticas estables pero con un firmamento opaco en toda la zona. Para esta jornada, lo más importante a tener en cuenta es que el cielo gris dominará el paisaje, bloqueando la mayor parte de los rayos solares y generando un ambiente fresco y típicamente preinvernal desde las primeras horas del día.

A pesar de la densa capa de nubes, el termómetro reflejará el enfriamiento estacional sin grandes sobresaltos. Los pronósticos oficiales detallan que la temperatura máxima tocará los 18°C en horas de la tarde, mientras que la mínima descenderá hasta los 9°C durante la mañana y la noche, obligando a los ciudadanos a mantener el abrigo a mano.

El viento soplará de forma leve desde el sector este, aportando una humedad que rondará el setenta y dos por ciento. Más allá de este panorama encapotado, el dato positivo para el inicio de las actividades laborales y escolares es que las probabilidades de precipitaciones son casi nulas, manteniéndose en un escaso diez por ciento, lo que descarta cualquier alerta por lluvias en la región.

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