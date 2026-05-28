General Ramírez suma una jornada de reciclaje para concientizar sobre el cuidado ambiental

La actividad se realizará el viernes 5 de junio en la Plaza de la Madre, donde se recibirán materiales secos a cambio de plantas y bolsas ecológicas con el fin de reducir los residuos urbanos.

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En coincidencia con el Día Mundial del Ambiente, la localidad de General Ramírez contará con una propuesta comunitaria orientada a la gestión de residuos domésticos y la promoción de hábitos sustentables en el ámbito local. La iniciativa busca convocar a los vecinos para avanzar en la separación en origen y disminuir el impacto ambiental de los desechos cotidianos en la vía pública.

La actividad tendrá lugar el viernes 5 de junio en la Plaza de la Madre a partir de las 10:00, momento en que los encargados de la organización abrirán el espacio de recepción de materiales reciclables. Los ciudadanos interesados en colaborar con la separación de residuos podrán acercar elementos tales como papel, cartón, plástico, ecobotellas, vidrio o latas, los cuales deben estar limpios y secos para su posterior procesamiento.

A modo de reconocimiento por la participación en la jornada de recolección, las personas que entreguen sus materiales reciclables recibirán un plantín floral, una planta aromática o una bolsa reutilizable, elementos destinados a fomentar la vegetación domiciliaria y a mermar la utilización de bolsas plásticas descartables en las compras diarias.(Informe Litoral)