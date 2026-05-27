Paraná: una mujer fue detenida tras amenazar a su ex con un revólver

Según los datos aportados a Informe Litoral, el grave episodio ocurrió en calle Pecoche, donde la policía logró interceptar a la agresora de 36 años refugiada dentro de un auto con un arma de fuego calibre .22.

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Un violento conflicto de pareja requirió la urgente intervención de las fuerzas de seguridad en la capital entrerriana, culminando con el arresto de una mujer armada. El preocupante suceso tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre la calle Pecoche, donde un llamado a la línea de emergencias 911 alertó a la policía sobre una situación de extrema tensión. De acuerdo con la información recabada por Informe Litoral, los patrulleros de la jurisdicción debieron desplegarse de inmediato en el lugar para contener la agresión y evitar un desenlace trágico.

Al llegar al inmueble, los efectivos policiales se entrevistaron con el damnificado, un hombre de 49 años, quien se encontraba visiblemente afectado por la situación. El propietario de la vivienda relató que su expareja, una mujer de 36 años, se había presentado en el lugar de manera sumamente violenta, provocando serios daños materiales en la estructura de la propiedad y profiriendo graves amenazas de muerte en su contra. Según confirmaron las fuentes del caso a este medio, la agresora portaba un arma de fuego con la que lo había intimidado momentos antes del arribo de los uniformados.

El denunciante aportó a los agentes un dato clave que permitió resolver la situación: tras cometer los destrozos, la mujer se había retirado de la puerta de la finca pero permanecía oculta en el interior de un automóvil estacionado en la vía pública, justo frente a la propiedad. Con los recaudos necesarios ante la peligrosidad del escenario, el personal policial se aproximó al rodado señalado para proceder a la identificación de la ocupante.

Durante el procedimiento de control, los policías lograron hacer descender del vehículo a la mujer y confirmaron la veracidad de la denuncia al constatar que la sospechosa tenía en su poder un revólver calibre .22 corto, el cual se presume fue el utilizado para amedrentar a su expareja. Ante la gravedad del hallazgo, se procedió a la inmediata reducción y demora preventiva de la implicada en el lugar del hecho.

El caso fue comunicado a la fiscalía en turno de la ciudad de Paraná, desde donde se convalidó el accionar policial y se dictaron las directivas legales correspondientes. Las autoridades judiciales dispusieron la detención formal de la ciudadana y su traslado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojada a disposición de la Justicia, mientras que el revólver fue secuestrado de forma preventiva para las pericias correspondientes.