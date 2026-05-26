Según un informe de la UBA y el Conicet, Entre Ríos bajó en el ranking nacional de tarifas eléctricas

La Secretaría de Energía provincial destacó que el distrito se ubica en los puestos 17 y 14 según el nivel de subsidio, quedando por debajo de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, mientras se mantienen inversiones en infraestructura.

Facebook Twitter WhatsApp

La provincia de Entre Ríos logró un cambio significativo en su posicionamiento respecto a los costos de la energía eléctrica a nivel país. Según un informe técnico elaborado por especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, el distrito ocupa actualmente el puesto 17 en el ranking nacional de tarifas para usuarios sin subsidio, y el puesto 14 para aquellos que aún conservan el beneficio estatal. De esta manera, el cuadro tarifario entrerriano se ubicó por debajo de jurisdicciones vecinas como Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, revirtiendo la situación inicial de la gestión actual, cuando la provincia figuraba al tope de las tarifas más caras de la Argentina.

Desde la Secretaría de Energía provincial explicaron que este descenso en el ranking es el resultado directo de una política sostenida de ordenamiento y reducción de costos. Entre las determinaciones más importantes para aliviar el bolsillo de los usuarios se destaca la eliminación de los impuestos provinciales de la boleta de luz, sumada a la baja de la tasa de fiscalización del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), que se redujo del 1,8% al 0,8%. A esto se acopló el congelamiento del Valor Agregado de Distribución (VAD) durante casi dos años, una medida clave que permitió amortiguar el impacto de los incrementos que la Nación aplicó en los conceptos de generación y transporte de energía.

En el orden local, el Ejecutivo articuló acuerdos con los distintos municipios para disminuir la presión fiscal que se adosa a los consumos. Mediante estas negociaciones, se logró bajar la contribución municipal del 8,69% al 6% y reducir el tope de las tasas municipales del 16% al 13%, impactando de forma directa en el monto final que abonan los usuarios. Las autoridades remarcaron que el proceso de eficiencia de la empresa estatal no implicó descuidar las arcas operativas, sino optimizar los recursos existentes.

Por su parte, la distribuidora estatal Enersa subrayó que la moderación de las tarifas no frenó el plan de desarrollo técnico. Durante los últimos meses se volcaron inversiones millonarias en toda la provincia para la licitación de nuevas estaciones transformadoras, obras de distribución, incorporación de medidores inteligentes y la modernización de los sistemas operativos. Desde la compañía concluyeron que el ordenamiento administrativo permitió transformar los recursos en mejoras de infraestructura, logrando un equilibrio entre un servicio más accesible y un sistema energético más robusto.