Martes con niebla y temperaturas en leve ascenso

Aumentan los niveles de humedad y continúa la niebla en algunas zonas durante la mañana y la noche. No hay lluvias a la vista y las temperaturas siguen en leve ascenso.

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El tiempo en Paraná y la región continuará estable durante los próximos días, aunque las neblinas seguirán siendo protagonistas en el arranque de cada jornada. Este martes la capital entrerriana amaneció con 9°, cielo despejado, humedad alta y presencia de bancos de niebla, en un escenario típico de fines de mayo. La advertencia por neblina continúa vigente y obliga a circular con precaución, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche, cuando vuelve a reducirse la visibilidad. Con el correr de la tarde el ambiente se volverá más agradable, con algo de nubosidad y una máxima prevista de 18°.

En el resto de la provincia las condiciones serán similares. En La Paz se espera una mínima de 7° y una máxima de 18°, con niebla persistente durante buena parte de la jornada. Concordia tendrá temperaturas entre 9° y 18°, también bajo un escenario húmedo y con visibilidad reducida.

Más hacia el este provincial, Colón registrará temperaturas entre 8° y 17°, mientras que en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay se esperan mínimas de 8° y máximas de 17°, con bancos de niebla durante la mañana. En Victoria y Gualeguay, el día comenzará con 6° y alcanzará los 17°, en otra jornada marcada por la humedad y el aire fresco desde temprano.

Cómo continuará el tiempo

El miércoles continuará el tiempo estable en Entre Ríos, otra vez con presencia de niebla durante la madrugada y la mañana. En Paraná se prevé una mínima de 8° y una máxima de 21°, con cielo parcialmente nublado por la tarde y un nuevo ascenso térmico que empezará a sentirse especialmente en las máximas.