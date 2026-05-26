Detuvieron a un hombre en Diamante tras ser atrapado robando en un comercio

Según los datos policiales suministrados a Informe Litoral, el sospechoso sustrajo artículos de perfumería e intentó escapar junto a otras dos personas que también quedaron investigadas.

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Un hombre mayor de edad fue detenido por personal policial este lunes por la tarde en la ciudad de Diamante, luego de ser descubierto robando mercadería en un local comercial de la zona. El rápido accionar de los uniformados permitió recuperar los elementos sustraídos e identificar a los acompañantes del involucrado.

De acuerdo con la información oficial enviada a Informe Litoral, el procedimiento fue llevado a cabo por los efectivos del Comando Radioeléctrico mientras realizaban tareas de patrullaje preventivo por los distintos barrios de la localidad. En la intersección de las calles Presidente Perón y Chacabuco, los agentes interceptaron a tres peatones (dos hombres y una mujer), todos mayores de edad y con domicilio en Diamante, quienes adoptaron una actitud sospechosa.

Al ser identificados, las autoridades pudieron comprobar que minutos antes el grupo se había retirado de un comercio cercano. Tras una requisa, se constató que uno de los sujetos llevaba consigo varios elementos de perfumería que se había llevado del local sin abonar.

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Al tomar conocimiento de los hechos, desde el Ministerio Público Fiscal se ordenó la inmediata detención del masculino que poseía la mercadería robada, quien fue trasladado de forma directa hacia la Alcaidía Policial, donde quedó alojado. Con respecto a las otras dos personas que lo acompañaban, la Justicia dispuso que queden supeditadas a la causa, mientras se continúan con las diligencias legales de rigor para esclarecer su grado de participación en el ilícito.