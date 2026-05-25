Dos hombres fueron detenidos en Paraná tras ingresar al patio de una vivienda durante la madrugada

El hecho ocurrió en las inmediaciones de calle Gobernador Quirós, donde los sospechosos fueron interceptados por la Policía a una cuadra del lugar gracias al rápido aviso de la víctima a la Sala del 911.

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En el marco de los operativos de seguridad y prevención que se llevan adelante de manera continua en distintos puntos de la ciudad, personal policial logró frustrar un presunto hecho delictivo en las primeras horas de este lunes. De acuerdo a la información que pudo recabar Informe Litoral, la intervención de las fuerzas de seguridad se inició a partir de un llamado telefónico a la Sala de Tráfico del 911, que alertaba sobre la presencia de personas extrañas en una propiedad privada.

Al arribar al lugar indicado de forma inmediata, los funcionarios policiales se entrevistaron con el propietario del inmueble afectado. El damnificado manifestó a las autoridades haber observado a dos hombres desconocidos merodeando en el sector del fondo de su domicilio, brindando a los uniformados una descripción detallada sobre las vestimentas y características físicas de los sospechosos, quienes ya se habían retirado de la propiedad.

Con los datos aportados por la víctima, las patrullas policiales desplegaron un operativo de rastrillaje en las arterias lindantes para dar con los involucrados. Tras una breve búsqueda por los alrededores, el personal de la fuerza logró localizar y demorar a los dos hombres a una distancia de tan solo una cuadra del lugar del hecho, coincidiendo de forma exacta con la descripción previamente obtenida.

El resultado del procedimiento en la vía pública fue comunicado formalmente a la Unidad Fiscal en turno de la capital provincial. Ante los elementos de prueba recolectados, la justicia dispuso la detención formal de ambos individuos y su posterior traslado hacia la Alcaidía de Tribunales, donde quedaron alojados a disposición de la causa judicial correspondiente luego de finalizar las diligencias de rigor en el lugar.

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