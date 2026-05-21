Otaegui: “Osuna siempre vio en los productores a sus enemigos, no sabe nada de producción”

El presidente de la Comisión de Producción del Senado entrerriano, Alberto Otaegui respondió a la diputada kirchnerista, Blanca Osuna. Recordó que “siempre trató a los productores como enemigos” y resaltó que la primera exportación de miel argentina a Europa, sin aranceles, es entrerriana.

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Además, puso de relieve que “gracias al compromiso y a las gestiones del gobernador Frigerio, hoy la provincia va a empezar a invertir los 15 millones de dólares que obtuvo a través del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) para a trabajar en los accesos a las cooperativas y a los predios de muchos de los productores».

“Es, como menos, insensato, menoscabar la defensa y promoción de la cadena apícola entrerriana que se hace desde este gobierno provincial: financiamiento, apertura de nuevos mercados internacionales e inversiones en infraestructura son hechos concretos de apoyo a los apicultores”, refirió Otaegui.

El senador por el departamento Gualeguay sostuvo que Osuna “hace esas declaraciones porque no conoce el campo ni a los productores. No tiene ni idea el trabajo que hace dos años y medio viene haciendo la provincia para impulsar la apicultura porque no pisa el campo”.

“Lo cierto es que la apicultura crece con el trabajo de los productores, y el apoyo que la gestión del gobernador Frigerio se traduce en hechos concretos como el acceso a financiamiento para invertir e innovar, en capacitaciones y asistencia técnica, y en nuevos equipamientos para las salas de extracción y colmenas”, explicó el legislador de Juntos por Entre Ríos.

“Todos estos avances son el resultado del diálogo con los productores en general y con los apicultores en particular. Pero Osuna no puede comprenderlo, porque ella siempre vio al campo como un enemigo o como una caja para recaudar impuestos”, continuó.

Por último, Otaegui resaltó que “la realidad desmiente a Osuna. El primer embarque de miel argentina sin arancel, a Europa, fue entrerriano. Y eso no es una foto. Es producto del trabajo sostenido de la gestión provincial y de la convicción de que al país lo sacan adelante los productores, no los políticos eternos como Osuna”.

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