Agmer anunció un paro docente en Entre Ríos para este jueves

La medida de fuerza fue dispuesta en reclamo de mejoras salariales frente a la inflación y en rechazo a una posible reforma del sistema jubilatorio entrerriano.

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La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) formalizó la convocatoria a un paro docente en toda la provincia para este jueves 21 de mayo. La medida afectará el normal dictado de clases en las escuelas públicas del territorio entrerriano debido al reclamo que el sector mantiene con la administración provincial respecto a la pauta salarial y los planes previsionales vigentes.

Desde la conducción sindical argumentaron que la huelga se fundamenta en la exigencia de un incremento salarial real que permita a los trabajadores de la educación hacer frente a la inflación actual y superar la línea de la pobreza.

Otro de los puntos centrales que motivaron la medida de fuerza es la defensa de la Ley 8732 que regula el sistema previsional en Entre Ríos. La entidad gremial manifestó su preocupación ante los anuncios públicos sobre un posible proyecto de reforma jubilatoria, al considerar que la iniciativa que evalúa el Ejecutivo provincial podría afectar los derechos laborales tanto de los trabajadores activos como de los pasivos.

Frente a este panorama, el sindicato instó a la adhesión de los docentes durante la jornada del jueves en resguardo de las condiciones laborales y del sistema de jubilaciones, quedando a la expectativa de cómo continuará el canal de diálogo institucional para resolver el conflicto.(Informe Litoral)