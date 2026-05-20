Paraná: una mujer de 78 años murió tras ser atropellada por una moto

El trágico episodio ocurrió en la intersección de las calles Mendoza y Cervantes. La víctima fatal sufrió un traumatismo de cráneo grave. Según los datos a los que tuvo acceso Informe Litoral, la conductora del rodado quedó supeditada a la causa judicial y se le ordenó un control de alcoholemia.

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Un trágico siniestro vial se registró en la intersección de las calles Mendoza y Cervantes, dejando como saldo el fallecimiento de una mujer de la tercera edad. El hecho movilizó de urgencia al personal policial y a los servicios de emergencias médicas de la capital entrerriana.

El accidente se desencadenó cuando una mujer de 44 años circulaba a bordo de una motocicleta Honda Bross 125cc. por calle Cervantes, acompañada por su hijo de 11 años. Al llegar al cruce con Mendoza, y según el relato inicial de la propia conductora, una peatona cruzó corriendo por la senda correspondiente. Debido a la proximidad, la motociclista no logró esquivarla y terminó embistiéndola, lo que provocó que las tres personas involucradas cayeran fuertemente hacia la cinta asfáltica.

La mujer embestida, una vecina de 78 años, recibió asistencia médica inmediata en el lugar del hecho y fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín. Según la información que llegó a Informe Litoral, las autoridades del nosocomio confirmaron horas más tarde el peor desenlace: la paciente presentaba un traumatismo de cráneo grave y, pese a los esfuerzos médicos, sufrió un paro cardiorrespiratorio que derivó en su muerte.

Ante esta situación, se dio intervención inmediata a la Fiscalía en turno. Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenaron las primeras directivas legales, disponiendo el secuestro de la motocicleta para las pericias correspondientes y el traslado de la conductora hacia la Alcaidía de Tribunales, donde se procederá a realizarle el control de alcoholemia de rigor para determinar las responsabilidades penales del caso.