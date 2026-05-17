Aumento de combustibles en Paraná: Shell remarcó sus precios por tercera vez en el mes

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Este sábado por la tarde se registró una nueva actualización en los surtidores de las estaciones de servicio Shell en Paraná. Se trata del tercer incremento en lo que va de mayo de 2026, una seguidilla de ajustes que profundiza la preocupación de los automovilistas locales ante el impacto directo en sus bolsillos.

La modificación, que entró en vigencia de inmediato en las pizarras de la capital provincial, abarca tanto a las naftas como al segmento del gasoil.

El nuevo esquema de precios

Tras el relevamiento realizado en las estaciones de la ciudad, los valores quedaron conformados de la siguiente manera:

Nafta Súper: $2.199 (cotizaba anteriormente a $2.179)

V-Power Nafta: $2.449 (se ubicaba en $2.415)

Evolux Diesel: $2.369 (frente a los $2.343 previos)

V-Power Diesel: $2.549 (se comercializaba a $2.519)