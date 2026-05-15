Dieron de alta al operario que cayó desde siete metros tras quebrarse un poste en Paraná

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Un operario de telefonía protagonizó un impactante accidente este jueves por la tarde en la zona de calles Domingo Comas y 3 de Febrero, en Paraná, cuando realizaba tareas de mantenimiento en altura. El hombre, oriundo de Buenos Aires y empleado de una firma tercerizada de Telecom, se encontraba sobre un poste de madera que, debido a su avanzado estado de deterioro, se quebró repentinamente y provocó su caída al vacío desde unos siete metros de altura.

A pesar de la violencia del impacto contra el suelo, que le causó un corte profundo en el mentón y diversos traumatismos, las noticias sobre su estado de salud resultaron alentadoras. Tras ser trasladado de urgencia al hospital San Martín, los profesionales médicos le realizaron una serie de estudios de complejidad que permitieron descartar lesiones óseas de gravedad, un desenlace casi milagroso dada la distancia de la caída.

Desde la Policía de Entre Ríos, la comisaria Cecilia Galiano confirmó que el trabajador recibió el alta médica esa misma noche tras completar las curaciones necesarias. La jefa policial advirtió además sobre la peligrosidad de estas estructuras antiguas, señalando que las recientes tormentas y la humedad acumulada han podrido la base de muchos postes de madera, lo que representa un riesgo latente tanto para los técnicos como para los vecinos que circulan por la zona.(Con información de Elonce)