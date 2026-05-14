Se postergó la sesión en Diputados por los pedidos de informes sobre Manuel Adorni

La Cámara de Diputados de la Nación no sesionará este jueves, tal como estaba previsto originalmente. Los sectores que impulsaban una sesión especial para tratar diversos proyectos vinculados a la situación patrimonial y el desempeño del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidieron dejar sin efecto la convocatoria para el recinto al constatar que no se alcanzarían los 129 legisladores necesarios para habilitar el quórum. De esta manera, el debate parlamentario quedó postergado para el próximo 20 de mayo.
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El temario que motivó el pedido de sesión incluye pedidos de informes, interpelaciones verbales y una moción de censura contra el funcionario, en el marco de las investigaciones que se tramitan en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción. No obstante, la estrategia legislativa encabezada por diputados de bloques como Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica no logró reunir el respaldo suficiente de otras bancadas, lo que obligó a los firmantes a desistir del intento ante un escenario de sillas vacías.
Un factor clave en la suspensión fue la postura de Unión por la Patria, el bloque con mayor número de integrantes, que optó por no sumarse a la firma del pedido al considerar que no estaban garantizados los números mínimos para sesionar. A esta situación se sumó la decisión de legisladores del bloque de Córdoba y de otros sectores vinculados al PRO dentro de las bancadas convocantes, quienes adelantaron que no participarían de la jornada, neutralizando cualquier posibilidad de éxito en la apertura del recinto.
Desde el plano técnico, los proyectos en cuestión presentan la particularidad de no contar con dictamen de comisión. Esto implica que, para ser aprobados en una sesión especial, se requeriría de una mayoría de dos tercios de los presentes, una cifra extremadamente difícil de obtener sin un consenso previo entre las principales fuerzas políticas. Ante este panorama, el objetivo de la postergación es intentar coordinar el funcionamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para que los expedientes inicien su tratamiento formal antes de la nueva fecha fijada.